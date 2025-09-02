Психолог заявила, что любовь Диброва к супруге умерла

Дмитрий Дибров с женой. Фото: соцсети
У звезд нет шансов на воссоединение

Эксперт по отношениям Марианна Абравитова заявила, что чувства шоумена Дмитрия Диброва к некогда горячо любимой женщине Полине угасли.

Пара недавно появилась вместе на торжестве в честь Дня знаний, куда пришли их наследники. Однако, по словам специалиста, речь о воссоединении семейства не идет.

Эксперт по человеческим чувствам отметила, что спокойное и сдержанное поведение шоумена на фоне грандиозного скандала указывает на то, что любовь между супругами давно исчезла. По ее словам, романтические отношения между ними фактически закончены.

Специалист предположила, что у двух звезд остались лишь обязательства по общим наследникам. Поэтому расставание проходит легко и без скандалов между ними.

Она добавила, что на публике они будут демонстрировать благородное отношение друг к другу, так как выбрали именно такую линию поведения.

