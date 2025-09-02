Психолог заявила, что любовь Диброва к супруге умерла

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Эксперт по отношениям Марианна Абравитова заявила, что чувства шоумена Дмитрия Диброва к некогда горячо любимой женщине Полине угасли.
Пара недавно появилась вместе на торжестве в честь Дня знаний, куда пришли их наследники. Однако, по словам специалиста, речь о воссоединении семейства не идет.
Эксперт по человеческим чувствам отметила, что спокойное и сдержанное поведение шоумена на фоне грандиозного скандала указывает на то, что любовь между супругами давно исчезла. По ее словам, романтические отношения между ними фактически закончены.
Специалист предположила, что у двух звезд остались лишь обязательства по общим наследникам. Поэтому расставание проходит легко и без скандалов между ними.
Она добавила, что на публике они будут демонстрировать благородное отношение друг к другу, так как выбрали именно такую линию поведения.
Лидер допустил, что консенсус по украинскому вопросу вполне реален
Чиновника застали врасплох неожиданным вопросом