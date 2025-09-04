Засунул руку девушке между ног: пьяный Дибров устроил вакханалию в ресторане

В Сети появились провокационные кадры

Мужчину, невероятно похожего на российского телеведущего Дмитрия Диброва, засняли в одном из подмосковных ресторанов. На кадрах, опубликованных СМИ, он был в состоянии алкогольного опьянения и вытворял на публике настоящую вакханалию.

Можно было увидеть, что пожилой мужчина в таких же очках, как у журналиста, весело проводит время в компании двух дам легкого поведения. На террасе заведения днем, когда там же находились другие люди, он стал засовывать руку девушке между ног и производить странные движения. При этом юбка молодой особы была задрана настолько, что полностью демонстрировала тыльную часть ее бедер.

После прилюдных игр похожий на Диброва мужчина отправился с дамами в номер отеля – что происходило за закрытыми дверьми, история умалчивает. Однако очевидцы утверждают, что мужчина был невероятно щедр по отношению к своим спутницам, активно одаривал их дорогим алкоголем и цветами.

Сообщается, что инцидент случился еще в конце июля, когда ведущий старался скрывать от общественности проблемы в браке. Позже он публично отвергал слухи, что его застали в нетрезвом состоянии в окружении молодых спутниц в ресторане. Дибров уверял народ, что не заливает свое горе алкоголем, поскольку в противном случае не смог бы работать.

Как отмечает женский журнал "Клео.ру", на фоне семейной драмы журналист сильно похудел и решил вернуться к светской жизни, появившись на публике впервые после новости о разводе.