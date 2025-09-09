Полина Диброва заблокировала в телефоне Елену Товстик

Полина Диброва. Фото: соцсети
Когда-то женщины были подругами

Светлана Сильваши, супруга известного хирурга Тимура Хайдарова, рассказала, что Полина Диброва внесла в черный список Елену Товстик – пока еще жену предпринимателя Романа Товстика, с которым у нее роман.

Женщина отметила, что роковая красотка не только заблокировала бывшую подругу в телефоне, но и не в целом проявляет желания разговаривать с ней. Она добавила, что Елена не против пообщаться, но никаких шагов со стороны "разлучницы" в этом направлении пока не последовало.

Сейчас брошенная жена бизнесмена восстанавливается после осложнений со здоровьем. У нее произошел разрыв грудного имплантата, и обследование она прошла в клинике Хайдарова.

Все процедуры, как подчеркнула жена звездного врача, были проведены бесплатно. За оказанные услуги женщина ничего не платила.

