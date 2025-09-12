Товстик предложил Кате Гордон работу

Возмутительное предложение любовника Дибровой поразило Катю Гордон
Катя Гордон. Кадр: соцсети
В скандальной истории появляется все больше грязных подробностей

Скандал вокруг бракоразводного процесса любовника Полины Дибровой Романа Товстика продолжает набирать обороты. Под мощным потоком слухов находится Катя Гордон – звездная защитница брошенной бизнесменом супруги. Блондинка рассказала о поразительном предложении, которое ей поступило от ушлого предпринимателя.

Сейчас на просторах интернет-пространства активно муссируется информация о том, что юрист якобы оставила свою клиентку в самый ответственный момент и прекратила с ней сотрудничество. Блондинка резко опровергла подобные заявления и записала видео, где заявила, что эти сплетни разносят по свету прихвостни бизнесмена.

Она рассказала, что несколько лет назад уже имела деловые контакты с его компанией, которая тогда судилась с одним из телеканалов. Тогда звездный юрист выполнила работу и больше никак не пересекалась с предпринимателем.

Когда же Екатерина стала представлять интересы Елены, почти бывший муж той предложил адвокату снова сотрудничать с его фирмой и сделал весьма заманчивый финансовый "оффер". Однако юрист отказалась, отметив, что профессиональная этика не позволяет принимать подобные предложения.

Идея хитрого мужчины заключалась в том, чтобы она занялась пиаром его компании NL, но на такие условия адвокат не пошла и решительно отклонила инициативу.

Гордон подчеркнула, что единственным достойным человеком в этой истории считает Елену. Она добавила, что вместе с коллегами надеется прийти к соглашению и урегулировать конфликтную ситуацию без лишнего шума.

К слову, ранее стало известно, что Дибров лишил жену нажатых вместе богатств.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
