Раскрыта новая секретная работа Диброва после развода

Знаменитость намерен провести траурное мероприятие на сотню гостей

Телеведущий Дмитрий Дибров на фоне бракоразводного процесса решил вернуться к ведению мероприятий. Знаменитость, который до этого категорически отказывался от корпоративов, теперь согласен выступить на закрытом мероприятии. Однако и ценник у него вырос в несколько раз.

По сообщению СМИ, журналист уже дал согласие на ведение поминок. Дибров готовится провести траурную процессию в ближайшие дни, требуя за это 7,5 млн рублей. До этого ведущий брал за корпоративы около 1,5 млн рублей. Одним из основных условий договоренности является строгая секретность мероприятия.

Чем вызваны такие меры – не разглашается. По последним слухам, в рамках развода Дибров все же решил оставить бросившую его супругу без средств к существованию. Обеспечивать Полину готов ее любовник Роман Товстик, который сейчас также судится с женой.

Как ранее сообщали журналисты, несмотря на громкие заявления, заработок Дмитрия Диброва на телевидении никогда не был слишком высоким – суммы, которые он называл в интервью, отличались от реальных в несколько раз. В действительности свое состояние он сделал на частных выступлениях – благодаря этим заработкам знаменитость и смог купить дом для своей супруги и сделать в нем дорогостоящий ремонт. Сейчас же поговаривают, что делить его при разводе он не планирует.