Полина Диброва прилюдно расплакалась

Женщина тяжело переживает личную драму

Звезда социальных сетей Полина Диброва снова оказалась в центре внимания общественности. Причиной стал ее откровенный разговор с шоуменом Андреем Малаховым.

Согласно анонсу шоу, беседа получилась крайне эмоциональной. В какой-то момент, говоря о разводе с Дмитрием Дибровым, женщина не удержалась и публично разрыдалась.

Тем не менее, она подчеркнула, что если решение сделано, нужно принять его и двигаться дальше, и с интригой добавила, что готова впервые озвучить подробности, неизвестные даже почти бывшему супругу.

Звезда соцсетей подчеркнула, что ей несвойственно обсуждать личные темы на публике. Тем не менее, она все же решилась открыть то, что до этого оставалось только ее тайной.

Напомним, в недавнем откровенном интервью Полина рассказала, что призналась мужу в связи с соседом – предпринимателем Романом Товстиком. Тогда шоумен не принял ее слова всерьез и даже считал, что у любимой временно помутился рассудок.