Дибров с сарказмом высказался о признаниях жены о разводе

Расставание звезд произвело эффект разовравшейся бомбы

Шоумен Дмитрий Дибров продолжает активно появляться на светских мероприятиях, несмотря на громкий скандал, разразившийся в его личной жизни. Накануне он посетил премьеру киноленты "Долгая прогулка" по произведению Стивена Кинга, где внимание журналистов было приковано не столько к самому событию, сколько к скандальному интервью его супруги Полины.

36-летняя пока еще жена звезды рассказала о чувствах к бизнесмену Роману Товстику и объяснила, что именно подтолкнуло ее к решению уйти из семьи. Девушка призналась, что брак давно испытывал трудности, и даже несмотря на уговоры мужа остаться, она не хотела продолжать жить в обмане.

При этом она не уточнила, когда именно началась ее связь с другом семейства. Некоторые близкие к ситуации источники предполагают, что отношения могли длиться на протяжении нескольких лет.

Известно, что миллиардер долго знал всю семью шоумена, а сам имел жену и шестерых детей, крестной одного из которых является обольстительная "разлучница".

В конце разговора Полина сказала, что предпочитает отказаться от излишних подробностей, поскольку не хотела бы причинять лишнюю боль мужу, который, по ее мнению, наверняка посмотрит интервью.

Сам обманутый мужчина отнесся к этой истории с иронией. Отвечая вездесущим журналистам на вопрос об интервью Полины, он с сарказмом заметил, что не знаком даже с последними работами Стивена Кинга, поэтому уж тем более не собирается тратить время на материалы "желтой прессы".