Дибров с сарказмом высказался о признаниях жены о разводе

Дибров с сарказмом высказался о признаниях жены о разводе
Дмитрий Дибров. Фото: соцсети
Расставание звезд произвело эффект разовравшейся бомбы

Шоумен Дмитрий Дибров продолжает активно появляться на светских мероприятиях, несмотря на громкий скандал, разразившийся в его личной жизни. Накануне он посетил премьеру киноленты "Долгая прогулка" по произведению Стивена Кинга, где внимание журналистов было приковано не столько к самому событию, сколько к скандальному интервью его супруги Полины.

36-летняя пока еще жена звезды рассказала о чувствах к бизнесмену Роману Товстику и объяснила, что именно подтолкнуло ее к решению уйти из семьи. Девушка призналась, что брак давно испытывал трудности, и даже несмотря на уговоры мужа остаться, она не хотела продолжать жить в обмане.

При этом она не уточнила, когда именно началась ее связь с другом семейства. Некоторые близкие к ситуации источники предполагают, что отношения могли длиться на протяжении нескольких лет.

Известно, что миллиардер долго знал всю семью шоумена, а сам имел жену и шестерых детей, крестной одного из которых является обольстительная "разлучница".

В конце разговора Полина сказала, что предпочитает отказаться от излишних подробностей, поскольку не хотела бы причинять лишнюю боль мужу, который, по ее мнению, наверняка посмотрит интервью.

Сам обманутый мужчина отнесся к этой истории с иронией. Отвечая вездесущим журналистам на вопрос об интервью Полины, он с сарказмом заметил, что не знаком даже с последними работами Стивена Кинга, поэтому уж тем более не собирается тратить время на материалы "желтой прессы".

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
По теме

Тайный козырь Путина вызвал ужас в Великобритании

Россию заподозрили в слежке за важным инфраструктурным объектом для возможного удара

Армия России разнесла стратегический узел снабжения ВСУ

Военные РФ блестяще справились с поставленной перед ними задачей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей