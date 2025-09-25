Первое заявление Диброва после развода: ведущий передал бывшей пару слов

Первое заявление Диброва после развода: ведущий передал бывшей пару слов
Фото: АГН "Москва"
Знаменитость фактически оставил мать своих детей без имущества

Дмитрий и Полина Дибровы официально перестали быть мужем и женой после 17 лет брака. Супругов развели в столичном суде, присутствовать на заседании лично каждый из них отказался – вместо этого бывших возлюбленных представляли адвокаты. 

После официально вердикта, правозащитники дали несколько комментариев. Александр Добровинский, представлявший сторону журналиста, передал трогательное обращение Диброва к бывшей супруге, которой он посвятил пару благодарственных слов. Знаменитость выразил признательность за троих детей и "17 лет счастья". 

"Его дом, как и его сердце, душа, остается открытым для Полины и для детей. До конца своих дней он сохранит счастье и тепло, которое было с ним все эти годы", – заявил он.

Адвокат утверждает, что разрыв супругов прошел тихо и мирно, на зависть многим.

При этом, как сообщает SHOT, Дибров оставил Полину без особняка за 800 млн рублей, который строил специально для жены. Более того, он не оставил ей даже доли в недвижимости. Сейчас, по словам Добровинского, модель проживает в доме поблизости, аренду за него оплачивает телеведущий – на такую меру он пошел, чтобы чаще видеть своих сыновей.

Ранее Калашникова заявила, что развод с Полиной стал для Диброва ударом.

Источник: Telegram
По теме

Глава Казахстана сделал важное заявление об окончании СВО

Лидер надеется, что стороны смогут прийти к согласию по ключевым вопросам

Зеленскому дали один гигиенический совет после нового скандала с Грузией

Ненависть к незалежному лидеру нарастает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей