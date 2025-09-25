Первое заявление Диброва после развода: ведущий передал бывшей пару слов

Курс рубля
Дмитрий и Полина Дибровы официально перестали быть мужем и женой после 17 лет брака. Супругов развели в столичном суде, присутствовать на заседании лично каждый из них отказался – вместо этого бывших возлюбленных представляли адвокаты.
После официально вердикта, правозащитники дали несколько комментариев. Александр Добровинский, представлявший сторону журналиста, передал трогательное обращение Диброва к бывшей супруге, которой он посвятил пару благодарственных слов. Знаменитость выразил признательность за троих детей и "17 лет счастья".
"Его дом, как и его сердце, душа, остается открытым для Полины и для детей. До конца своих дней он сохранит счастье и тепло, которое было с ним все эти годы", – заявил он.
Адвокат утверждает, что разрыв супругов прошел тихо и мирно, на зависть многим.
При этом, как сообщает SHOT, Дибров оставил Полину без особняка за 800 млн рублей, который строил специально для жены. Более того, он не оставил ей даже доли в недвижимости. Сейчас, по словам Добровинского, модель проживает в доме поблизости, аренду за него оплачивает телеведущий – на такую меру он пошел, чтобы чаще видеть своих сыновей.
Ранее Калашникова заявила, что развод с Полиной стал для Диброва ударом.
