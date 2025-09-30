Гордон сбежала после публикации: в деле Товстиков случился громкий скандал

Раскрыты тайные увлечения семьи миллионера

На фоне продолжающегося скандального развода семейства Товстиков в Сети появились новые компрометирующие данные о личной жизни Елены и Романа. Неизвестные "слили" запись разговора, на которой миллиардер уговаривает близкую знакомую выставить его экс-супругу извращенкой.

В беседе со спортсменкой Марией Эстер Трубициной мужчина просит рассказать о любовных похождениях своей супруги, которые выходили за рамки российского законодательства. И якобы Роман об этом ничего не знал – о нем о просит вообще говорить публично как можно меньше.

"У меня очень негативный образ создан сейчас везде, и если еще меня задействуешь, мол, вот, еще одна ... нашлась, которая за деньги... Понимаешь? Тогда мы утонем в ...", – сказал Роман.

После этого в Сети также оказались снимки раздетой Елены и других девушек из ее компании. По словам источников, Товстик имел собственный клуб по пикантным интересам, нередко проводя время в компании жены и ее подруг. Периодически дети становились очевидцами происходящего. Представители миллиардера и его бывшей жены пока никак не комментировали появившуюся информацию.

Сейчас дело Товстиков взяли на контроль правоохранительные органы, которые борются с социально-опасными обществами. Силовики намерены начать крупное расследование в отношении семейства и их досуга, который стал достоянием общественности.

"Конфликт, который начинался как обычный скандальный бракоразводный процесс теперь переквалифицируется в расследование социально опасной секты", – говорят источники.

Сообщается, что поэтому Роман и Полина срочно сбежали из России в Турцию, а Екатерина Гордон, представлявшая интересы Елены, отказалась от дела.