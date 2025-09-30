Гордон сбежала после публикации: в деле Товстиков случился громкий скандал

Гордон сбежала после публикации: в деле Товстиков случился громкий скандал
Фото: соцсети
Раскрыты тайные увлечения семьи миллионера

На фоне продолжающегося скандального развода семейства Товстиков в Сети появились новые компрометирующие данные о личной жизни Елены и Романа. Неизвестные "слили" запись разговора, на которой миллиардер уговаривает близкую знакомую выставить его экс-супругу извращенкой.

В беседе со спортсменкой Марией Эстер Трубициной мужчина просит рассказать о любовных похождениях своей супруги, которые выходили за рамки российского законодательства. И якобы Роман об этом ничего не знал – о нем о просит вообще говорить публично как можно меньше.

"У меня очень негативный образ создан сейчас везде, и если еще меня задействуешь, мол, вот, еще одна ... нашлась, которая за деньги... Понимаешь? Тогда мы утонем в ...", – сказал Роман.

После этого в Сети также оказались снимки раздетой Елены и других девушек из ее компании. По словам источников, Товстик имел собственный клуб по пикантным интересам, нередко проводя время в компании жены и ее подруг. Периодически дети становились очевидцами происходящего. Представители миллиардера и его бывшей жены пока никак не комментировали появившуюся информацию.

Сейчас дело Товстиков взяли на контроль правоохранительные органы, которые борются с социально-опасными обществами. Силовики намерены начать крупное расследование в отношении семейства и их досуга, который стал достоянием общественности.

"Конфликт, который начинался как обычный скандальный бракоразводный процесс теперь переквалифицируется в расследование социально опасной секты", – говорят источники.

Сообщается, что поэтому Роман и Полина срочно сбежали из России в Турцию, а Екатерина Гордон, представлявшая интересы Елены, отказалась от дела.

Источник: соцсети
По теме

Дальнобойные удары по России: в Вашингтоне сделали важное объявление

Американцы пошли на новый шаг эскалации

"Расправа с неугодными": в России предупредили США о жестких последствиях

Отношения между странами рискуют рухнуть до исторического минимума

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей