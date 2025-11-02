Дибров ответил на вопрос о воссоединении с бывшей женой

Крушение семейной лодки шоумена стало самым громким разводом года

Знаменитому российскому шоумену Дмитрию Диброву опять пришлось отвечать на вопрос о бывшей жене. Судя по всему, боль от разрыва отношений еще не утихла. Так, любимец публики строго объявил, что не собирается обсуждать тему, связанную с его экс-супругой Полиной Дибровой.

В разговоре с журналисткой Юлией Прудько он поделился общими размышлениями о том, как воспринимает будущее людей после развода, но личные обстоятельства комментировать не стал.

Во время интервью девушка поинтересовалась, пришло ли к шоумену чувство прощения и возможен ли их с Полиной союз в будущем. На этот вопрос артист ответил уклончиво, отметив, что не намерен поднимать подобную тему.

Причины своего отказа телеведущий предпочел не раскрывать, ограничившись ироничным замечанием о "тактичности" собеседницы.