Дибров ответил на вопрос о воссоединении с бывшей женой

Дибров ответил на вопрос о воссоединении с бывшей женой
Дмитрий Дибров. Фото: АГН "Москва"
Крушение семейной лодки шоумена стало самым громким разводом года

Знаменитому российскому шоумену Дмитрию Диброву опять пришлось отвечать на вопрос о бывшей жене. Судя по всему, боль от разрыва отношений еще не утихла. Так, любимец публики строго объявил, что не собирается обсуждать тему, связанную с его экс-супругой Полиной Дибровой.

В разговоре с журналисткой Юлией Прудько он поделился общими размышлениями о том, как воспринимает будущее людей после развода, но личные обстоятельства комментировать не стал.

Во время интервью девушка поинтересовалась, пришло ли к шоумену чувство прощения и возможен ли их с Полиной союз в будущем. На этот вопрос артист ответил уклончиво, отметив, что не намерен поднимать подобную тему.

Причины своего отказа телеведущий предпочел не раскрывать, ограничившись ироничным замечанием о "тактичности" собеседницы.

Источник: YouTube-канал "Прудько среди своих" ✓ Надежный источник

Новый кровавый план Киева против России раскрыт: в ФРГ выложили подробности

Власти Незалежной не собираются останавливаться на достигнутом

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России

Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей