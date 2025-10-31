Дибров ответил, станет ли он отнимать бизнес у экс-супруги

Звездам не удалось разойтись полюбовно

Дмитрий Дибров решил зарегистрировать свою фамилию как товарный знак – после этого у многих возник вопрос, как этот шаг скажется на бизнесе его бывшей жены Полины. Ведь именно под фамилией шоумена работает ее женский клуб.

Сам телеведущий расставил все точки над "i". Он заявил, что регистрация фамилии не имеет отношения к Полине и продиктована исключительно желанием защитить собственное имя. Он напомнил, что за десятилетия работы заслужил право распоряжаться своим именем и не хочет, чтобы его использовали посторонние ради выгоды и хайпа.

При этом ведущий подчеркнул, что бывшая супруга честно трудится и не пытается нажиться на его популярности. Ее бизнес помогает содержать общих детей, а значит приносит пользу семье.

Он пообещал, что после оформления всех документов выдаст экс-возлюбленной официальное разрешение на использование фамилии в рамках ее деятельности. Мужчина отметил, что не собирается чинить препятствия и ценит в бывшей трудолюбие и самостоятельность.

"Поэтому первое, что я сделаю (…), выдам все необходимые разрешения на использование ее в работе Полины", – сообщил многодетный отец.

Телеведущий признался, что, несмотря на развод, уважает Полину и не намерен превращать историю с фамилией в конфликт. "Ключевое слово здесь – работа", – добавил он, подчеркнув, что готов поддерживать все, что связано с финансовым обеспечением общих наследников.

Стоит отметить, что разойтись полюбовно звездам не удалось. Ранее они публично обменялись колкостями.