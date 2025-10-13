Бывшая жена тонко нахамила Диброву
Дмитрий Дибров, и без того тяжело переживающий развод после измены жены, снова оказался в центре внимания – бывшая супруга ответила ему так, что неловко стало всем.
После разрыва с Полиной, которая ушла к бизнесмену Роману Товстику, шоумен долго молчал, но в конце концов не смог сдержать эмоции.
В одном из интервью он позволил себе язвительные слова в адрес соперника, назвав его "лысой фасолью" и добавив, что как бы ни складывались обстоятельства, все равно главный в этой истории – он, вся шумиха произошла только из-за фамилии Дибров.
Телеведущий с сарказмом заметил, что можно разрушить семью, предать, облысеть, но при этом внимание публики все равно будет приковано к Диброву. Это заявление прозвучало как вызов – и не осталось без ответа.
Полина ответила бывшему мужу с явной насмешкой. В своем комментарии она намекнула, что за его сарказмом стоит обыкновенная ревность. Женщина даже сравнила происходящее с громким разводом Джигана и Оксаны Самойловой.
Она отметила, что лысина – это вовсе не недостаток, и некоторые, например, Джиган очень "сексуально лысеют, как фасоль". Полина не остановилась на этом и продолжила шутить на тему мужской привлекательности и ревности.
"Прочла, что разводятся Джиган и Оксана Самойлова. Надеюсь, не я опять виновата. Хотя, он так сексуально лысеет, как фасоль", – порассуждала она.
К слову, ранее девушка впервые дала комментарий по поводу скорой свадьбы.
