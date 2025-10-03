Любовника Полины Дибровой выгоняют с работы после скандала с разводом

Бизнесмен рискует лишиться бизнеса, который строил долгие годы

Громкий бракоразводный процесс нанес серьезный удар по миллиардеру Роману Товстику и его компании. Как сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники, сейчас у мужчины большие проблемы – помимо возможного уголовного дела из-за организации секты с бывшей супругой его хотят выгнать с работы.

Совладельцы NL International планируют выкупить долю Товстика, чтобы все скандальные подробности его личной жизни не отражались на бизнесе. Претензии к мужчине у его партнеров были и ранее, однако именно история с изменой и расторжением брака стала для всех последней каплей. Особенно компаньонов возмутило, что бизнесмен пользовался средствами компании, чтобы платить пиарщикам и консультантам для решения своих личных проблем.

Сейчас, как известно, Роман вместе с Полиной покинул Россию. Суд официально развел его с супругой, а модель перестала быть законной женой Дмитрия Диброва. Однако, по слухам, уехать из страны они решили не для того, чтобы отпраздновать такое радостное событие, а из-за проверки следственных органов в отношении мужчины и его бывшей жены. Пару подозревают в создании запрещенной секты, в которой поощрялись различные интимные связи.

Ведущий Дмитрий Дибров старается не комментировать скандал. Недавно он признался, что хотел бы раскрыть все грязные секреты своей жены, но не стал этого делать из-за наличия общих детей.