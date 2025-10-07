Диброва впервые дала комментарий по поводу скорой свадьбы с Товстиком

Диброва впервые дала комментарий по поводу скорой свадьбы с Товстиком
Полина Диброва. Фото: соцсети
Вокруг влюбленных бродит множество слухов

Экс-возлюбленная шоумена Дмитрия Диброва впервые прокомментировала сплетни о предстоящем походе в ЗАГС с миллиардером Романом Товстиком. Поводом для разговоров стало заявление певицы Алены Кравец, которая сообщила, что уже готовится роскошная церемония.

Полина, комментируя ситуацию, удивилась подобной осведомленности и уточнила, что с этой дамой она лично не знакома. Подробности своей личной жизни звезда раскрывать не стала и дала понять, что обсуждать свои отношения с бизнесменом не намерена.

Защитница звезды в сфере юридических вопросов Марина Дубровская отреагировала на ситуацию с долей иронии, пожелав паре счастья и добавив, что на торжестве могла бы выступить группа "ЗаVисть". В этот музыкальный дуэт входит юрист Катя Гордон, ранее представлявшая интересы бывшей супруги предпринимателя.


Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

"Мужики с ножичками": в Одессе подняли бунт против Киева

Местные готовы дать отпор беспредельщикам

Преемники Зеленского: разоблачен зловещий план Киева перед выборами

Нынешний киевский верховод уже приступил к действиям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей