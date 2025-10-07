Диброва впервые дала комментарий по поводу скорой свадьбы с Товстиком

Вокруг влюбленных бродит множество слухов

Экс-возлюбленная шоумена Дмитрия Диброва впервые прокомментировала сплетни о предстоящем походе в ЗАГС с миллиардером Романом Товстиком. Поводом для разговоров стало заявление певицы Алены Кравец, которая сообщила, что уже готовится роскошная церемония.

Полина, комментируя ситуацию, удивилась подобной осведомленности и уточнила, что с этой дамой она лично не знакома. Подробности своей личной жизни звезда раскрывать не стала и дала понять, что обсуждать свои отношения с бизнесменом не намерена.

Защитница звезды в сфере юридических вопросов Марина Дубровская отреагировала на ситуацию с долей иронии, пожелав паре счастья и добавив, что на торжестве могла бы выступить группа "ЗаVисть". В этот музыкальный дуэт входит юрист Катя Гордон, ранее представлявшая интересы бывшей супруги предпринимателя.



