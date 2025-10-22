Дибров жестко высказался о россиянах после возвращения на ТВ

Дибров жестко высказался о россиянах после возвращения на ТВ
Фото: АГН "Москва"
Знаменитость ответил недовольным его дикцией

Дмитрий Дибров отреагировал на критику, которая обрушилась на него после возвращения на ТВ. Ведущий жестко высказался о россиянах, которые остались недовольны его дикцией и манерой презентации на шоу "Кто хочет стать миллионером?".

Ранее после выхода юбилейного выпуска передачи в Сети зрители стали высказывать недовольство журналистом. Некоторые снова погнали Диброва с "Первого канала", поскольку, по их мнению, знаменитость не справляется со своей работой достаточно хорошо.

В ответ телеведущий заявил, что тем, кому его дикция показалась неудовлетворительной, нужно либо креститься, либо отправиться в церковь, чтобы не заниматься ерундой и не "распространять сатанизм вокруг себя".

"А у них все хорошо с дикцией? Они себя слышали? Или они слушают только тех, кто 40 лет этой дикцией зарабатывает для себя и семьи?" – поинтересовался журналист.

По слухам, руководство "Первого канала" решило вернуть Диброва в эфир на фоне скандального развода. История с изменой жены Полины привлекла большую аудиторию к шоу, поскольку люди хотели посмотреть на Дмитрия на фоне тяжелых переживаний. Известно, что несколько выпусков уже отсняли и скоро покажут на ТВ.

Источник: Абзац
