Диброва снова погнали с "Первого канала": что случилось

Знаменитость решили вернуть в эфир на пике популярности, но оценили это не все

Разведенный Дмитрий Дибров снова вернулся в кресло ведущего "Кто хочет стать миллионером?". По слухам, после праздничного выпуска руководство канала решило снять еще несколько передач с участием ведущего, поскольку эфир показал хорошие цифры. Однако россияне остались не в восторге от этой инициативы – многие раскритиковали манеру журналиста, указав, что он совершенно растерял свой профессионализм.

Эксперты полагают, что высокие рейтинги вышли из-за скандала, связанного с изменой жены. Многие хотели посмотреть, как держится Дибров, от которого ушла молодая супруга, а вовсе не из-за его манеры ведения передачи. Публика возмущается, что дикция знаменитости оставляет желать лучшего, и Караулова смотрится более выигрышно в качестве главного лица "Кто хочет стать миллионером?".

"Смотреть трудно, кто его вернул? Буквы глотает, шепелявит, если бы вопрос не печатался на экране, то что произносит Дибров понять трудно!",

"Как только вернулся Дибров, началось самолюбование, больше разговоров о его знаниях и возрастного опыта во всем", – пишут зрители в Сети.

Многие погнали Диброва с "Первого канала", поскольку, по их мнению, ведущий выглядит на экране слишком высокомерно. Впрочем, некоторые поддержали возвращение журналиста в эфир – они назвали его интеллектуалом и настоящим эрудитом, который украшает шоу.