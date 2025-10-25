Диброва упрекнула Товстика в излишней заботе о бывшей жене

Роковая красотка поделилась недовольством с журналистами

Звезда социальных сетей Полина Диброва призналась, что недовольна поведением своего нынешнего партнера Романа Товстика. По словам девушки, предприниматель уделяет слишком много внимания своей экс-возлюбленной Елене. Комментируя ситуацию, бывшая супруга Дмитрия Диброва не скрывала раздражение.

На недавнем светском мероприятии журналисты поинтересовались, как складываются личные отношения Полины после развода. Отвечая на вопрос, звезда заметила, что Роман "балует" бывшую жену тем, что уделяет ей много внимания и стремится справедливо поделить имущество.

Также стало известно, что экс-возлюбленная телеведущего не планирует поздравлять его с днем рождения. Она подчеркнула, что подарок для отца подготовят их наследники, а сама она лишь поможет в этом организационно.

Напомним, девушка закрутила роман с бизнесменом, который прежде дружил с их семьей. Ради новых отношений он расстался с супругой, родившей ему шестерых детей.