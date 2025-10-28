Диброва раскрыла детали разрыва с экс-мужем: живут "через три дома"

Диброва раскрыла детали разрыва с экс-мужем: живут "через три дома"
Полина Диброва. Фото: соцсети
Девушка старается сохранить хорошие отношения с бывшим супругом

После развода с Дмитрием Дибровым 36-летняя модель и финалистка "Мисс Россия" Полина Диброва продолжает жить яркой жизнью. Она появляется на светских премьерах, улыбается журналистам и говорит, что воспринимает перемены на личном фронте как возможность начать новую жизнь.

Полина призналась, что после расставания они с Дмитрием решили не разъезжаться далеко и сохранить теплые отношения: ее новое гнездышко находится всего "через три дома" от бывшего супруга. Это сделано для того, чтобы дети могли свободно навещать обоих родителей.

"Мы вообще постарались с Димой сделать так, чтобы дети смогли  беспрепятственно, в любой момент посещать оба дома. Хоть мы и разъехались, но сохранили дружеские отношения ради детей и делаем все, чтобы они не переживали", – отметила она.

Сейчас модель активно развивает свой проект Dibrova Club, где собирает сильных женщин – бизнес-леди, спортсменок, многодетных мам. В свободное время звезда социальных сетей старается проводить больше вечеров с сыновьями: они вместе занимаются домашними делами, пекут кексы и учатся готовить новые кулинарные шедевры – так, недавно научились печь шоколадный фондан. А в ближайших планах – путешествие в Южную Африку.

"Мы отправляемся с ребятами в Африку, в ЮАР! Смотреть жирафов! Мечта!" – с улыбкой сказала Полина.

А вот на вопрос журналистов женского журнала "Клео.ру" о грядущем дне рождения Дмитрия Диброва девушка ответила уклончиво. Судя по всему, готовить особый подарок экс-супруга не собирается, но обязательно поможет наследникам с их презентом отцу.

К слову, ранее звезда упрекнула нового возлюбленного в излишней заботе о бывшей жене.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
