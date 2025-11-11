Дибров вставил на продажу семейную виллу за 570 млн рублей

Телеведущий сам руководил стройкой огромного особняка, пишут СМИ

Дмитрий Дибров решил пустить на продажу семейный особняк "Полина" после развода с супругой. Хоромы на 1,2 тысячи "квадратов" в Подмосковье предлагаются за 570 миллионов рублей.

На фото представлена огромная гостиная, ряд спален, три ванные комнаты, сауны, бассейн и спортзал. Потенциальному собственнику также предлагается ботанический сад с солярием. На территории участка раскинулся пруд.

Близкие к телеведущему источники отмечают, что Дмитрий сам выступал руководителем строительного процесса с оформлением интерьера, уточняет женский журнал "Клео.ру".

В итоге шоумен остановил свой выбор на лаконизме. Этот стиль в доме периодически переплетается с японским дизайном. А в кое-каких помещениях все еще висят портреты бывшей супруги, Полины Дибровой.

Брак между звездной парой был официально расторгнут в сентябре 2025 года. Причиной, как писали СМИ, стала связь Полины с предпринимателем Романом Товстиком, проживающим неподалеку.

Ранее разведенного Диброва поддержал Отар Кушанашвили, выразивший недоумение выбором Полины: шоумен считает, что Товстик явно не смахивает на мужчину, из-за которого стоит рушить семью. При этом сама история наносит репутационный урон как Полине, так и Дмитрию, унижая обоих.