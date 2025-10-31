Полина Диброва отреагировала на планы экс-супруга заработать на их фамилии

"Защищает свою фамилию": экс-жена Диброва отреагировала на планы телеведущего
Полина Диброва. Фото: соцсети
Телезвезда считает, что у бывшего есть чему поучиться

36-летняя Полина Диброва с завидным спокойствием отреагировала на слова бывшего супруга, который ранее выразил готовность зарегистрировать фамилию как товарный знак. Экс-жена телеведущего просит, чтобы ее оставили в покое, и не видит ничего предосудительного в поведении Дмитрия Диброва.

Полина обращает внимание на положительную сторону: считает, что телеведущий с завидным старанием защищает свою фамилию.

"То, что мужчина защищает свою фамилию, фамилию своих детей и будущих внуков – это круто", – высказалась Полина.

Женщина, напротив, считает, что журналиста у него есть чему поучиться. 

Дмитрий же заявил, что за столь солидный срок работы заслужил себе право распоряжаться своим именем по собственному усмотрению, не желая, чтобы его использовали для выгоды. А Полина зарабатывает себе на жизнь честным трудом, не пытаясь нажиться на его популярности, помогая содержать детей и тем самым принося пользу семье.

Дибров пообещал после оформления необходимых документов выдать бывшей жене официальное разрешение носить его фамилию, подчеркнув, что не намерен чинить препятствия порядочному человеку.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
