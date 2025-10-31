Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
36-летняя Полина Диброва с завидным спокойствием отреагировала на слова бывшего супруга, который ранее выразил готовность зарегистрировать фамилию как товарный знак. Экс-жена телеведущего просит, чтобы ее оставили в покое, и не видит ничего предосудительного в поведении Дмитрия Диброва.
Полина обращает внимание на положительную сторону: считает, что телеведущий с завидным старанием защищает свою фамилию.
"То, что мужчина защищает свою фамилию, фамилию своих детей и будущих внуков – это круто", – высказалась Полина.
Женщина, напротив, считает, что журналиста у него есть чему поучиться.
Дмитрий же заявил, что за столь солидный срок работы заслужил себе право распоряжаться своим именем по собственному усмотрению, не желая, чтобы его использовали для выгоды. А Полина зарабатывает себе на жизнь честным трудом, не пытаясь нажиться на его популярности, помогая содержать детей и тем самым принося пользу семье.
Дибров пообещал после оформления необходимых документов выдать бывшей жене официальное разрешение носить его фамилию, подчеркнув, что не намерен чинить препятствия порядочному человеку.
Ситуация на международной арене остается крайне напряженной
Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу