Полина Диброва резко ответила Елене Товстик за обвинения в краже супруга

Знаменитость не осталась в долгу после камня в свой огород

Елена Товстик до сих пор переживает уход супруга-миллиардера к Полине Дибровой, хотя она до сих пор не теряет надежд на воссоединение с бывшим мужем. Ныне Елена дружит со Светланой Сильваши, оказавшей ей поддержку во время развода. Та открыла свой женский клуб, на что обратила внимание Товстик, упомянув женский клуб своей бывшей подруги.

Товстик стала почетной гостьей на открытии женского клуба Сильваши, заявив, что Светлана – та, кто одной из первых протянула ей руку помощи. А важный и необходимый проект, который она открывает, поможет прекрасной половине человечества.

"А не как в клубе у Полины Дибровой, где проходят встречи "Как правильно и быстро увести мужа из семьи", – высказалась Товстик.

В ответ основательница Dibrova Club незамедлительно отреагировала, заявив, что Елена уже третью неделю подряд находятся в Дубае со своим тренером.

"На следующей неделе я вернусь из рабочей поездки и посижу с детьми. И с твоими, и со своими", – высказалась Диброва.

А разведенный Дмитрий Дибров ранее не смог сдержать эмоций, назвав своего соперника "лысой фасолью". Телеведущий саркастично заявил, что даже при разрушении семьи, предательстве и облысении все внимание будет приковано к нему.