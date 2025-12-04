Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

Соединенные Штаты решили разбить 27 пунктов своего мирного плана на четыре пакета, которые будут обсуждать отдельно. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

Днем ранее, 3 декабря, глава РФ принял в Кремле специального посланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который прибыл вместе с основателем Affinity Partners Джаредом Кушнером, также представляющим США в рамках обсуждения мирных инициатив по урегулированию украинского конфликта. Белый дом представил план, который состоял из 27 пунктов.

"Но, по сути, это те же самые [пункты]", – сообщил Путин, говоря о делении пунктов на отдельные пакеты.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что отход ВСУ из Донбасса станет предметом обсуждения в рамках урегулирования конфликта.