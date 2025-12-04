Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/commons.wikimedia.org
Каждый из них будет обсуждаться отдельно

Соединенные Штаты решили разбить 27 пунктов своего мирного плана на четыре пакета, которые будут обсуждать отдельно. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

Днем ранее, 3 декабря, глава РФ принял в Кремле специального посланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который прибыл вместе с основателем Affinity Partners Джаредом Кушнером, также представляющим США в рамках обсуждения мирных инициатив по урегулированию украинского конфликта. Белый дом представил план, который состоял из 27 пунктов.

"Но, по сути, это те же самые [пункты]", – сообщил Путин, говоря о делении пунктов на отдельные пакеты. 

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что отход ВСУ из Донбасса станет предметом обсуждения в рамках урегулирования конфликта.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
По теме

Сийярто: Европа одержима "военным психозом" и войной против России

Венгерский министр раскритиковал Брюссель и его планы

В МИД отреагировали на слова генерала НАТО об "упреждающих ударах"

В Москве рассказали, как Запад пытается сорвать переговоры по Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей