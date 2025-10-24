Два несчастья: кому из зодиака не повезет в ноябре 2025 года

Фото: www.unsplash.com
Чтобы нивелировать негативные последствия, нужно сделать один шаг

Для некоторых знаков зодиака грядущий месяц станет настоящим испытанием в делах и семье. Старые обиды, незавершенные разговоры и тени прошлого могут неожиданно напомнить о себе.

Водолеям и Ракам предстоит тяжелая проверка чувств. Первыми овладеет ощущение одиночества, вторым – растерянность и тоска.

Любые неосторожные слова в этот период способны ранить сильнее обычного. Финансовые трудности или разногласия с коллегами могут усугубить внутренний разлад.

Для того чтобы смягчить влияние неблагоприятных аспектов, звезды советуют сделать всего один шаг – помириться с тем, кто остался в прошлом. Иногда нужно признать ошибки – это поможет наладить жизнь

