WSJ: Европа уговаривает Зеленского "не поддаваться" требованиям Кремля

WSJ: Европа уговаривает Зеленского "не поддаваться" требованиям Кремля
Фото: commons.wikimedia.org
Старый свет ищет возможности продолжить конфликт

Европолитики настойчиво рекомендуют Владимиру Зеленскому не принимать требования Москвы – ЕС считает, что в таком случае необходимо гарантировать для Киева твердые обязательства в сфере безопасности с американской стороны. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Зеленский получил соответствующее послание во время беседы с лидерами Франции, ФРГ и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. 

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора заявил, что Белый дом должен четко обозначить, каким образом Штаты будут защищать украинские интересы, до того как Зеленский примет окончательные условия соглашения.

В Spiegel ранее освещали конфиденциальный разговор Макрона, канцлера Германии Мерца и Фон дер Ляйен с Зеленским, а также генсеком НАТО Марком Рютте с другими лицами.

В частности, Макрон заявил, что есть некая вероятность "предательства" со стороны США в вопросах территориального спора без ясности по гарантиям безопасности. К тому же, заверил французский лидер, Зеленскому якобы может грозить "большая опасность". При этом Елисейский дворец утверждает, что тот не использовал подобные фразы.

По теме

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

В МИД отреагировали на слова генерала НАТО об "упреждающих ударах"

В Москве рассказали, как Запад пытается сорвать переговоры по Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей