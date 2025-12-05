Старый свет ищет возможности продолжить конфликт

Европолитики настойчиво рекомендуют Владимиру Зеленскому не принимать требования Москвы – ЕС считает, что в таком случае необходимо гарантировать для Киева твердые обязательства в сфере безопасности с американской стороны. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Зеленский получил соответствующее послание во время беседы с лидерами Франции, ФРГ и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора заявил, что Белый дом должен четко обозначить, каким образом Штаты будут защищать украинские интересы, до того как Зеленский примет окончательные условия соглашения.

В Spiegel ранее освещали конфиденциальный разговор Макрона, канцлера Германии Мерца и Фон дер Ляйен с Зеленским, а также генсеком НАТО Марком Рютте с другими лицами.

В частности, Макрон заявил, что есть некая вероятность "предательства" со стороны США в вопросах территориального спора без ясности по гарантиям безопасности. К тому же, заверил французский лидер, Зеленскому якобы может грозить "большая опасность". При этом Елисейский дворец утверждает, что тот не использовал подобные фразы.