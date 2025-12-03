Без отеков и морщин: названы самые лучшие гидрогелевые патчи

Фото: freepik.com
"Клео.ру" подвел итоги народного рейтинга

Ежедневно женщины находятся в поисках способов вернуть коже свежесть – особенно во время дефицита сна и отдыха. Незаменимым решением стали гидрогелевые патчи, выравнивающие тон и визуально оживляющие взгляд. "Клео.ру" по итогам народного опроса сформировал тройку лидеров с максимальным доверием клиентов и оценок пользовательниц.

В критерии формирования рейтинга также вошло отсутствие рекламной составляющей и акцент на продуктах, продемонстрировавших свою эффективность. Выбор строился на основе продуктов в популярном ценовом сегменте – из вариаций, сочетающих безопасность, достойный состав и адекватную стоимость.

Первое место отвели витаминным патчам d'Alba Vita Toning Eye Patch. За ним расположились Consly Hydrogel Syn-Ake Eye Patches. А тройку лидеров замыкает MEDI-PEEL Eye Patch с заявленным отбеливающим эффектом.

В пресс-службе d'Alba отметили, что для максимального эффекта рекомендуется держать патчи на коже 40-50 минут.

"Витаминные патчи Vita Toning Eye Patch – это действительно особенные патчи, и нам приятно, что их эффективность была отмечена экспертами и пользователями. Наши патчи созданы на основе эксклюзивного комплекса Truvita™ – сочетания экстракта белого трюфеля, витамина С и глутатиона. Именно это идеальное соотношение активных компонентов, найденное в ходе десятков тестов и экспериментов, обеспечивает ярко выраженный осветляющий, антиоксидантный и укрепляющий эффект", – сообщили в компании женскому журналу "Клео.ру".

В рамках проекта "Народные рейтинги" женского журнала читатели ранее голосовали за лучшие зубные пасты, солнцезащитные средства, витамины D3, негазированную питьевую воду, дезодоранты и детское питание. Цель – формирование честного ориентира для потребителей.
