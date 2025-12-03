Без отеков и морщин: названы самые лучшие гидрогелевые патчи

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Ежедневно женщины находятся в поисках способов вернуть коже свежесть – особенно во время дефицита сна и отдыха. Незаменимым решением стали гидрогелевые патчи, выравнивающие тон и визуально оживляющие взгляд. "Клео.ру" по итогам народного опроса сформировал тройку лидеров с максимальным доверием клиентов и оценок пользовательниц.
В критерии формирования рейтинга также вошло отсутствие рекламной составляющей и акцент на продуктах, продемонстрировавших свою эффективность. Выбор строился на основе продуктов в популярном ценовом сегменте – из вариаций, сочетающих безопасность, достойный состав и адекватную стоимость.
Первое место отвели витаминным патчам d'Alba Vita Toning Eye Patch. За ним расположились Consly Hydrogel Syn-Ake Eye Patches. А тройку лидеров замыкает MEDI-PEEL Eye Patch с заявленным отбеливающим эффектом.
В пресс-службе d'Alba отметили, что для максимального эффекта рекомендуется держать патчи на коже 40-50 минут.
"Витаминные патчи Vita Toning Eye Patch – это действительно особенные патчи, и нам приятно, что их эффективность была отмечена экспертами и пользователями. Наши патчи созданы на основе эксклюзивного комплекса Truvita™ – сочетания экстракта белого трюфеля, витамина С и глутатиона. Именно это идеальное соотношение активных компонентов, найденное в ходе десятков тестов и экспериментов, обеспечивает ярко выраженный осветляющий, антиоксидантный и укрепляющий эффект", – сообщили в компании женскому журналу "Клео.ру".
Оказавшего сопротивление украинского агента ликвидировали
Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке