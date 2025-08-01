В стране прошло масштабное народное голосование

Пользователи интернета определили, какая бюджетная зубная паста лучше всего защищает от кариеса. Народное голосование, организованное порталом Клео.ру, собрало мнения более 6000 человек. Участникам предложили выбрать пасту стоимостью до 500 рублей, опираясь на собственный опыт, а не на рекламные обещания. В опросе фигурировали девять наиболее доступных и популярных марок.

Результаты оказались весьма наглядными. Участники голосовали на сайте и в Telegram-канале, что позволило собрать достаточно данных для объективного рейтинга.

Тройка лидеров

На третьем месте оказалась паста Splat "Биокальций". Этот продукт, вероятно, получил высокие оценки за мягкое восстановление эмали и натуральный состав.

Второе место заняла паста Colgate "Максимальная защита от кариеса". Это один из самых узнаваемых брендов на рынке, и его выбор говорит о доверии, которое сформировалось в обществе за долгие годы.

Лидером рейтинга стала зубная паста R.O.C.S. "Активный Кальций". Она набрала больше всего голосов и уверенно заняла первое место. Название пасты точно отражает ее основное преимущество – активную защиту от кариеса за счет кальция.

Портал Клео.ру поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании. Благодаря народному мнению удалось сформировать не рекламный, а и правдивый рейтинг. Теперь выбрать хорошую пасту до 500 рублей стало значительно проще.