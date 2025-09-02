Клео.ру: россияне выбрали лучшие солнцезащитные средства

Победителями рейтинга стали один флюид и два крема

Читатели женского журнала "Клео.ру" определили самые лучшие средства для защиты от солнечного излучения в ценовом сегменте от 1,5 до 3 тысяч рублей. В опросе приняли участие порядка 7 тысяч читателей, которые выбрали три самых лучших товара в категории.

Оценку средствам люди давали на основе целого комплекса характеристик. Солнцезащитное средство должно не только надежно защищать от ультрафиолетовых лучей, но также комфортно наноситься на кожу и в целом вызывать доверие.

Первое место досталось флюиду для лица La Roche-Posay SPF 50+ ANTHELIOS UVAIR, чья стоимость составляет порядка 2 тысяч рублей. Второе место у солнцезащитного крема для лица Dr. Ceuracle SPF 50+ PA++++ Hyal Reyouth Moist Sun. На различных маркетплейсах он обойдется примерно в 3 тысячи рублей. Также россияне выделили крем Holika Holika SPF 50+ Aloe Waterproof Sun Cream, который стоит около 1,5 тысяч рублей.

Напомним, женский журнал "Клео.ру" регулярно публикует "народный рейтинг" различных товаров, которые выбирают читатели, а не эксперты. Проект был задуман как ориентир в мире бьюти– и lifestyle-товаров, где выбор можно сделать на основе обширного пользовательского опыта.