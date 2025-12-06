Киркоров назвал Пугачеву "номером один" после ее откровенного интервью

Поп-король плохо про Примадонну никогда не скажет

Филипп Киркоров не скрывает своего безмерного уважения к Алле Пугачевой – во время одного публичного мероприятия, на котором награждали молодых артистов, тот вспомнил при давно улетевшую из страны Примадонну, впервые заговорив о бывшей супруге после ее откровенного интервью.

В 2025-м, отметил Филипп, прошло ровно 40 лет с его первого показа на ТВ – когда мир еще не знал стримингов и аудиоплощадок с рейтингами. И номером один в те годы, отметил он, была Алла Пугачева – "певица номер один".

То самое интервью Пугачевой вызвало бурю обсуждений и осуждений – звезда столкнулась с критикой со стороны простых россиян и ее бывших коллег по российской сцене. А Киркоров, как всегда, выразил поддержку исполнительнице, имя которой продолжает щепетильно защищать в разговоре с журналистами.

По словам психолога-сексолога Валентина Денисова-Мельникова, отношения с Пугачевой могли нанести психологическую травму поп-королю. Та была довольно властной женщиной: в некоторой степени ее можно, по оценке эксперта, считать абьюзером и полагать, что она не всегда отличалась корректностью в отношении Филиппа.