Почему Киркоров поддержал унизившую его Пугачеву

Почему Киркоров поддержал унизившую его Пугачеву
Кадр видео
Знаменитость отказывается критиковать бывшую супругу даже после откровений об их браке

Филипп Киркоров до сих пор благодарен Алле Пугачевой за то, что помогла ему на старте профессии и по сути вывела в топовые артисты. Поэтому он публично не говорит никаких резких слов в адрес певицы, а также оставил без критики ее высказывания о фиктивном браке, уверен продюсер Павел Рудченко.

Он напомнил, что до того Киркоров всячески старался сглаживать углы, рассуждая о высказываниях бывшей супруги по поводу холопов и отказа возвращаться в Россию. 

"Мне кажется, он искренне ее боготворит, поэтому всевозможные ее высказывания в отношении него снисходительные или какие-то легкомысленные, он не придает им значения", – объяснил продюсер.

По словам Рудченко, вряд ли высказывания Киркорова о Пугачевой как-то отразятся на его карьере, поскольку и без того публика давно не воспринимает его как образец морали и пример для подражания. 

Источник: NEWS.RU
По теме

Неприятный сюрприз: на Западе раскрыли главную интригу саммита Путин-Трамп

Один шаг способен резко изменить ситуацию на международной арене

Срыв встречи Путина и Трампа: названы виновники

Многие не желают, чтобы Москва и Вашингтон нашли общий язык

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей