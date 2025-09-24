Почему Киркоров пропустил "Интервидение": что говорят о его здоровье

Почему Киркоров пропустил "Интервидение": что говорят о его здоровье
Фото: АГН "Москва"
Знаменитость в последнее время стал реже появляться на публике

Филипп Киркоров пропустил сразу два громких события в мире шоу-бизнеса: артист не пришел на "Интервидение", хотя он очень ждал этого мероприятия, а также не явился на вечеринку к Ксении Собчак. Из-за этого в Сети стали поговаривать, что певец в последнее время совсем плох из-за своей болезни.

Подробности состояния Киркорова решил раскрыть продюсер Сергей Дворцов. По его словам, после болезненного ожога, обнаружения сахарного диабета и длительного лечения знаменитость сильно поменял свои жизненные приоритеты – теперь ему важнее следить за своим здоровьем, а не посещать каждое светское мероприятие. 

К Собчак он не пошел намеренно – после вечеринки Ивлеевой Киркоров старается избегать любых тусовок, которые могут нанести вред его репутации. Как известно, журналистка обладает скандальной репутацией и в шоу-бизнесе давно говорят, что связь с ней ничем хорошим не оборачивается.

"Киркоров заботится о здоровье. Он не соглашается на участие во всех мероприятиях, бережет силы. Отменил и ряд концертов. Ему важна репутация и здоровье сейчас, а не быть везде", – заявил Дворцов.

Ранее источники рассказали, что признание Пугачевой о фиктивном браке нанесло большой удар по моральному состоянию Киркорова.

Источник: NEWS.RU
