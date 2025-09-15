"Ноги об него вытерла": Киркорова шокировало признание Пугачевой

Певец с трудом пришел в себя после откровений бывшей жены

Филипп Киркоров был шокирован неожиданным признанием Аллы Пугачевой, которая в недавнем интервью назвала их 11-летний брак фиктивным. По словам источников, близких к артисту, он очень болезненно пережил это признание.

Ранее певица рассказала, что этот союз был "актом помощи другу". О спасении сына, его карьеры молила мать Киркорова на смертном одре, и знаменитость не смогла в этом отказать. В результате Филипп получил пиар и популярность, а сама Пугачева не вынесла никаких бонусов от этого брака.

Как утверждают знакомые поп-короля, после этого признания он закрылся в собственном кабинете, где "рыдал как ребенок". Он не ожидал, что Пугачева может так высказаться в его отношении.

"Филипп считает признание Аллы Борисовны о фиктивном браке предательством. Она же ноги об него вытерла. Нельзя так с мужчиной", – рассказали источники.

Сама Пугачева уверена, что Киркоров не имеет права на нее обижаться на фоне многолетней совместной истории – по ее словам, она дала бывшему супругу все, что могла. Певица также уверяет, что в ее жизни было только два настоящих брака – с Миколасом Орбакасом, отцом Кристины Орбакайте, и Максимом Галкиным*.

Ранее стало известно, как церковь может наказать артистку за фиктивный брак с Киркоровым.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ