"Люди совершенно обнаглели": Тарасова жестко ответила россиянам

Знаменитость не понимает, почему публика позволяет себе резкие выпады в адрес ее близкой подруги

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова вступилась за Аллу Пугачеву, которая столкнулась с волной критики в России после недавнего интервью. Знаменитость возмутило, что общество решило осудить артистку за отъезд из страны и ее политическую позицию.

Тарасова отметила, что каждый человек имеет право строить свою жизнь так, как посчитает нужным: может уехать куда угодно и работать там, где заблагорассудится. Она напомнила, что народ в стране получил от Пугачевой множество прекрасных песен, которые многие знали наизусть, а талант певицы сделал жизнь россиян прекрасной.

"Это чистое безобразие говорить про нее неприятные вещи. Люди совершенно обнаглели и не понимают истину своих поступков. Алла Борисовна очень значимый человек для нашей страны", – жестко ответила тренер.

Она подчеркнула, что очень любит Пугачеву и уважает ее талант.

Ранее в интервью Алла Борисовна отмечала, что в России у нее осталось немного людей, с которыми поддерживает общение. Тем не менее, Татьяна Тарасова оказалась для нее очень важным человеком, который, по заявлению артистки, всегда может найти способ ее подбодрить.

Также, помимо тренера, на защиту Пугачевой встала певица Лолита.