Беглянка впервые подробно обозначила свою позицию

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова дала комментарий по поводу последнего интервью Аллы Пугачевой. Она отметила, что происходящее можно назвать "базаром лицемерия" и провела параллель с известным выражением "ярмарка тщеславия".

В своем интервью бывшая примадонна отечественной эстрады, в частности, назвала Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия*, "порядочным и достойным человеком". Она также вспоминала его "интеллигентную внешность" и рассказала о прекрасном впечатлении от его супруги.

Беглянка, манерничая, призналась, что всем сердцем сожалеет о том, что не смогла ничего сделать для того, чтобы сепаратист остался жив.

Напомним, в 1991 году Джохар Дудаев провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ* от России. Его действия привели к Первой чеченской войне, которая унесла огромное количество жизней. На него не раз покушались, и в 1996 году одна из операций спецслужб завершилась его гибелью.

Ранее скандальное интервью беглянки прокомментировала Виктория Цыганова.

*организация запрещена в России как террористическая