Нашумевшему интервью Пугачевой дали оценку в МИД

Алла Пугачева. Фото: соцсети
Беглянка впервые подробно обозначила свою позицию

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова дала комментарий по поводу последнего интервью Аллы Пугачевой. Она отметила, что происходящее можно назвать "базаром лицемерия" и провела параллель с известным выражением "ярмарка тщеславия".

В своем интервью бывшая примадонна отечественной эстрады, в частности, назвала Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия*, "порядочным и достойным человеком". Она также вспоминала его "интеллигентную внешность" и рассказала о прекрасном впечатлении от его супруги.

Беглянка, манерничая, призналась, что всем сердцем сожалеет о том, что не смогла ничего сделать для того, чтобы сепаратист остался жив.

Напомним, в 1991 году Джохар Дудаев провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ* от России. Его действия привели к Первой чеченской войне, которая унесла огромное количество жизней. На него не раз покушались, и в 1996 году одна из операций спецслужб завершилась его гибелью.

Ранее скандальное интервью беглянки прокомментировала Виктория Цыганова.

*организация запрещена в России как террористическая

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
