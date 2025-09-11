Курс рубля
Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова дала комментарий по поводу последнего интервью Аллы Пугачевой. Она отметила, что происходящее можно назвать "базаром лицемерия" и провела параллель с известным выражением "ярмарка тщеславия".
В своем интервью бывшая примадонна отечественной эстрады, в частности, назвала Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия*, "порядочным и достойным человеком". Она также вспоминала его "интеллигентную внешность" и рассказала о прекрасном впечатлении от его супруги.
Беглянка, манерничая, призналась, что всем сердцем сожалеет о том, что не смогла ничего сделать для того, чтобы сепаратист остался жив.
Напомним, в 1991 году Джохар Дудаев провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ* от России. Его действия привели к Первой чеченской войне, которая унесла огромное количество жизней. На него не раз покушались, и в 1996 году одна из операций спецслужб завершилась его гибелью.
Нашу страну опять попытались безосновательно обвинить