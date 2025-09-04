Автограф Пугачевой на туалетной бумаге выставили на продажу

Россияне активно обсуждают сложившуюся ситуацию

В Сети появилось необычное объявление – за символический рубль продают автограф бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, оставленный на кусочке туалетной бумаги. Эту находку журналисты заметили на одном из популярных сайтов.

По словам продавщицы, когда-то певица пообещала дать ей автограф в ресторане, но под рукой ничего не оказалось, кроме бумаги из туалетной комнаты. Тогда заветная бумажка была дорога как память, но теперь, как призналась владелица, она ей не нужна, хотя выбросить жалко.

Надо полагать, цену в 1 рубль поставили специально, чтобы избавиться от "сувенира" как можно скорее. Подлинность подписи не подтверждается.

История вызвала насмешки в соцсетях, ведь когда-то Пугачева считалась великой артисткой, а теперь ее имя связано с такими странными, курьезными ситуациями.

"Мадам Брошкина" давно покинула Россию и часто позволяет себе нелестные высказывания о соотечественниках. Это заметно ударило по ее репутации на родине.

