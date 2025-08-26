Дзюник назвал Пугачеву "бабушкой в маразме"

Звезда пошла по кривой дорожке

Акула российского шоу-бизнеса Леонид Дзюник резко высказался о поступке бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, которая поздравила главного музыканта "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука с получением звания "Национальная легенда Украины".

В беседе с журналистами эксперт по звездной тусовке язвительно заявил, что подобное поведение может быть связано как с преклонным возрастом исполнительницы, так и с ее нынешним положением.

По оценке культурного деятеля, артистка, покинувшая родную страну, лишилась не только привычной сцены, но и заработка, а также поддержки, поэтому ее поступки выглядят как проявление безысходности. Он назвал ее "бабушкой в маразме" и пояснил, что поздравление в адрес деятеля, поддерживающего противников России, можно расценивать как попытку привлечь к себе внимание любой ценой.

Ранее сообщалось, что в прошлом году некогда популярная и в нашей стане группа активно гастролировала по европейским городам, направляя вырученные средства на помощь военным Незалежной.

К слову, ранее бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров попал из-за нее в скандал.