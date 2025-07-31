Пугачева бурно отреагировала на отъезд Меньшикова в отпуск

Знаменитость продолжает следить за российскими звездами

Бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева с бурным энтузиазмом отреагировала на фото актера Олега Меньшикова, который уехал из России.

Любимец публики сейчас отдыхает вместе с женой Анастасией Черновой в Греции. Снимок появился в личном блоге артиста: на нем он запечатлен на шезлонге у моря, подняв руку и ногу. Подпись к публикации гласила, что это второй день его отпуска в этой стране.

"Женщина, которая поет" оставила в комментариях одобрительный отклик "ДА!!!", выразив свои эмоции заглавными буквами и добавив множество восклицательных знаков, чем дала понять, что разделяет радость друга.

Две знаменитости давно поддерживают теплые отношения. В 2018 году исполнительница дала актеру эксклюзивное интервью – первое за десятилетие, а также неоднократно бывала на спектаклях с его участием.

К слову, недавно сбежавшая из Российской Федерации Пугачева попала в "черный" список артистов, собиравших деньги для армии соседней страны. В перечне еще достаточно много громких имен.