Пугачева бурно отреагировала на отъезд Меньшикова в отпуск

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Бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева с бурным энтузиазмом отреагировала на фото актера Олега Меньшикова, который уехал из России.
Любимец публики сейчас отдыхает вместе с женой Анастасией Черновой в Греции. Снимок появился в личном блоге артиста: на нем он запечатлен на шезлонге у моря, подняв руку и ногу. Подпись к публикации гласила, что это второй день его отпуска в этой стране.
"Женщина, которая поет" оставила в комментариях одобрительный отклик "ДА!!!", выразив свои эмоции заглавными буквами и добавив множество восклицательных знаков, чем дала понять, что разделяет радость друга.
Две знаменитости давно поддерживают теплые отношения. В 2018 году исполнительница дала актеру эксклюзивное интервью – первое за десятилетие, а также неоднократно бывала на спектаклях с его участием.
К слову, недавно сбежавшая из Российской Федерации Пугачева попала в "черный" список артистов, собиравших деньги для армии соседней страны. В перечне еще достаточно много громких имен.
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