Отъезд из России и беседа с Кириенко: Пугачева впервые сделала признание

Артистка вспомнила подробности событий трехлетней давности

Певица Алла Пугачева впервые после отъезда из России в 2022 году дала большое интервью, в котором высказалась о мотивах своего поступка. Артистка призналась, что решилась на разговор ради того, чтобы ее дети "знали правду о своих родителях".

По словам певицы, изначально она действительно ехала на лечение в Израиль, где врачи ее буквально спасли. Вскоре после этого в российском пространстве начали говорить, что без Пугачевой в России "очистился воздух", хотя уезжать насовсем она не планировала. Окончательное решение к ней пришло после оскорблений на стенах Останкино.

Затем Пугачеву пригласили на разговор к Кириенко, где у нее поинтересовались причинами недовольства происходящего в стране.

"Я недовольна вседозволенностью. Могу отказаться от всего, все пережить и мимо ушей пропустить, но меня очень волнует эта вседозволенность в сторону нашей семьи", – призналась артистка.

После этого политик спросил у нее о планах на отъезд из страны, на что она заверила – покидать родину насовсем не хочет. В ответ Кириенко показал все материалы с высказываниями ее мужа и отметил, что понимает – это было сказано на эмоциях, и ничего страшного власти в этом не видят, его готовы простить и закрыть на все глаза. Алла Борисовна поверила заверениям чиновника.

"Но чуяла, будто в воздухе что-то не то висело. Я даже его поцеловала. Сказала "Пока, Сережа". И знала, что я с ним уже вряд ли встречусь. У меня чувство какое-то было: так приятно и подозрительно, что все так легко, мол, живите спокойно, вы – наша гордость национальная", – рассказала Пугачева.

По итогам беседы певица была в восторге от встречи с Кириенко и того, как он поддерживает ее точку зрения. Но буквально через два дня Максим Галкин* получил статус иноагента.

Долгое время Пугачеву пытались уверить, что скоро ситуацию смогут решить и якобы сейчас ведутся переговоры между ведомствами. Артистка отдала детей в российскую школу, но там Лиза и Гарри начали сталкиваться с буллингом из-за статуса своего отца, где ученики называли их "детьми шпионов".

"Мы собрали чемоданчики, позвонили папе, что выезжаем. С собой у нас было 30 тысяч долларов. И уехали в Израиль. Скажу честно: это была такая острая боль для меня, что это так происходит. Тогда я написала, что объявите и меня тоже иноагентом, потому что я не понимаю, почему мнение людей не глупых так пресекается", – отметила знаменитость.

Алла Пугачева указала, что при любом раскладе молчать о происходящем, как и ее супруг, не смогла бы – лучше уехать из страны, несмотря на боль, поскольку "совесть дороже славы, роскоши и всего". Особенно в ее почтенном возрасте, поскольку на смертном одре она не хочет жалеть о своих поступках.

* признан иноагентом по решению Минюста