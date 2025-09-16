В России уверены, что знаменитость предала собственную страну

После всех заявлений в недавнем интервью Аллу Пугачеву следует лишить звания народной артистки России. В этом уверен общественник Виталий Бородин, который уже отправил соответствующую петицию на имя Владимира Путина. В своем обращении он указал, что знаменитость своими высказываниями опорочила этот статус.

Активист выразил мнение, что человек, прозванный народным артистом, также является моральным камертоном – он должен подавать правильный пример молодому поколению и помогать укреплять патриотические ценности. Пугачева же ведет себя противоположным образом.

Бородин заявил, что интервью артистки было намеренно организовано западными спецслужбами, чтобы посеять хаос и раздор в российское общество. А поскольку знаменитость стала инструментом в этом, ее следует лишить почетного статуса.

"Мы считаем, что Пугачева недостойна звания народного артиста России. Просим президента России Владимира Путина лишить ее всех государственных наград", – сказано в обращении.

Ранее стало известно, что с Пугачевой потребовали 1,5 миллиарда рублей после нашумевшего интервью.