Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Адвокат и ветеран войны в Афганистане Александр Трещев потребовал через московский суд взыскать с бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой 1,5 миллиарда рублей.
Он обратил внимание на то, что в нашумевшем интервью исполнительница, которая давно уехала из страны, позволила себе оскорбительные, так он считает, высказывания в адрес российской армии и президента, при этом положительно отозвалась о сепаратисте Джохаре Дудаеве, из-за действий которого была развязана война.
По словам общественного деятеля, подобные заявления артистки, покинувшей Родину, должны быть квалифицированы как прямое оскорбление для тех, кто служил и защищал страну. Он подчеркнул, что как ветеран воспринял эти слова на свой счет и расценил их как удар по чести и достоинству.
В иске указана сумма в 1,5 миллиарда рублей. Адвокат уточнил, что себе он оставит лишь символический 1 рубль, а остальное предложил направить в федеральный бюджет на поддержку ветеранов и нужды армии.
Мужчина направил документы сразу в два суда Москвы. Рассматривать дело будет тот, где иск будет зарегистрирован первым.
К слову, ранее стало известно, кто проплатил скандальное интервью знаменитости.
Политики перешли на оскорбления, отказавшись предоставить доказательства причастности РФ к инциденту с дронами
Многие незалежные политики недовольны действиями президента-комика