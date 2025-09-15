У Пугачевой потребовали 1,5 миллиарда рублей после нашумевшего интервью

Интерес к беглой звезде снова кратно усилился

Адвокат и ветеран войны в Афганистане Александр Трещев потребовал через московский суд взыскать с бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой 1,5 миллиарда рублей.

Он обратил внимание на то, что в нашумевшем интервью исполнительница, которая давно уехала из страны, позволила себе оскорбительные, так он считает, высказывания в адрес российской армии и президента, при этом положительно отозвалась о сепаратисте Джохаре Дудаеве, из-за действий которого была развязана война.

По словам общественного деятеля, подобные заявления артистки, покинувшей Родину, должны быть квалифицированы как прямое оскорбление для тех, кто служил и защищал страну. Он подчеркнул, что как ветеран воспринял эти слова на свой счет и расценил их как удар по чести и достоинству.

В иске указана сумма в 1,5 миллиарда рублей. Адвокат уточнил, что себе он оставит лишь символический 1 рубль, а остальное предложил направить в федеральный бюджет на поддержку ветеранов и нужды армии.

Мужчина направил документы сразу в два суда Москвы. Рассматривать дело будет тот, где иск будет зарегистрирован первым.

К слову, ранее стало известно, кто проплатил скандальное интервью знаменитости.