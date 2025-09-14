Как церковь может наказать Пугачеву за брак с Киркоровым

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В Русской православной церкви обсуждают возможность наказания Аллы Пугачевой после ее скандального признания о замужестве с Филиппом Киркоровым.
"Мадам Брошкина" недавно рассказала, что союз с этим артистом в 1994 году был скорее формальностью и возник по просьбе его матери. По словам звезды, так она стремилась поддержать карьеру начинающего исполнителя. При этом помимо официальной регистрации они прошли венчание в Иерусалиме.
Иеромонах Макарий пояснил, что за подобное поведение возможно ограничение доступа к таинствам, в частности к причастию. При этом он отметил, что формально церковь не имеет рычагов воздействия, ведь человек всегда может обратиться в другой храм. В любом случае окончательную оценку поступку эмигрантки даст только Бог.
Напомним, официальный союз двух знаменитостей был расторгнут в 2005 году.
Страны совсем не намерены защищать Незалежную
Многие незалежные политики недовольны действиями президента-комика