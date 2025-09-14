Как церковь может наказать Пугачеву за брак с Киркоровым

Церковь может наказать Пугачеву за брак с Киркоровым
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Заявление экс-примадонны получило огромный резонанс

В Русской православной церкви обсуждают возможность наказания Аллы Пугачевой после ее скандального признания о замужестве с Филиппом Киркоровым.

"Мадам Брошкина" недавно рассказала, что союз с этим артистом в 1994 году был скорее формальностью и возник по просьбе его матери. По словам звезды, так она стремилась поддержать карьеру начинающего исполнителя. При этом помимо официальной регистрации они прошли венчание в Иерусалиме.

Иеромонах Макарий пояснил, что за подобное поведение возможно ограничение доступа к таинствам, в частности к причастию. При этом он отметил, что формально церковь не имеет рычагов воздействия, ведь человек всегда может обратиться в другой храм. В любом случае окончательную оценку поступку эмигрантки даст только Бог.

Напомним, официальный союз двух знаменитостей был расторгнут в 2005 году.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
