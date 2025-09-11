Цыганова приструнила Пугачеву после откровений на интервью

Знаменитость уверена, что исполнительницу "Арлекино" нужно наказать за сказанное

Певица Виктория Цыганова, которая давно не скрывает своей неприязни к Алле Пугачевой, посмотрела первое большое интервью артистки с момента отъезда из России. По ее мнению, знаменитость наговорила на 10 иноагентских статусов, а также признание экстремистом, но почему-то до сих пор решения в отношении нее принято не было.

Особенно Цыганову возмутило признание Пугачевой о Джохаре Дудаеве. Певица негодует, почему Алла Борисовна просит прощение у его вдовы за то, что не смогла оказать им помощь, но не испытывает жалости к тем людям, которые пострадали от его деятельности. Знаменитость полагает, что своими откровениями Пугачева продемонстрировала новый уровень бесчеловечности.

"Не было у Пугачевой никогда никакой Родины. Ей надо запретить произносить это слово. 25 лет поддерживала террористов, экстремистов и врагов России, а теперь смеет называть нашу страну Родиной", – возмущается Виктория.

Раннее во время интервью Пугачева заявила, что Дудаев был "приличным и порядочным человеком". Она также была знакома с его женой, которая после начала конфликта обращалась к ней за помощью. Артистка отметила, что до сих пор испытывает чувство вины, поскольку не смогла ничего сделать ради спасения жизни лидера восстания.

Также в интервью Алла Борисовна рассказала, как встречалась с Кириенко по поводу высказываний своего супруга.