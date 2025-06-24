"Сущность предательская": Цыганова призвала не пускать Васильева в Россию

Артистка выступила против возвращения беглых звезд в страну

Певица Виктория Цыганова возмутилась желанием телеведущего Александра Васильева снова вернуться на российское телевидение. По ее словам, знаменитостью движет исключительно желание заработка, поэтому ему не место в России.

Напомним, ранее в интервью историк моды заявил, что хотел бы снова работать на ТВ для российской аудитории, но после того, как политические события будут урегулированы. Он намерен сделать проект о выдающихся российских эмигрантах, поскольку считает, что общество в стране, по большому счету, считает их предателями.

Цыганова уверена, что если бы решение было за россиянами, то Васильев вряд ли бы мог вернуться в Россию. Однако, уверена она, от мнения граждан ничего не зависит, даже если подобные люди в стране не нужны.

"Его сущность – предательская, зачем навязывать предательство как норму поведения? Ты можешь быть предателем, но самое главное, чтобы был успешным и зарабатывал деньги, так, получается?" – возмущается певица.

Артистка отметила, что если Васильева все же вернут на российское ТВ, то зарплату ему будут выплачивать из средств налогоплательщиков – допускать такого, по ее мнению, категорически нельзя.

Ранее Цыганову возмутило, что Урганта и Пугачеву отказались признать иноагентами.