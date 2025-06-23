Известный ведущий Васильев заявил о желании вернуться на российское ТВ

Известный ведущий заявил о желании вернуться на российское ТВ
Фото: соцсети
Знаменитость захотел бороться с представлением об эмигрантах в общественном сознании

Проживающий в Европе Александр Васильев в недавнем интервью признался, что, несмотря на публичное осуждение России, после окончания украинского конфликта хотел бы снова работать на российском ТВ – например, на "Первом канале", где ранее он вел "Модный приговор". В особенности знаменитость мечтает заняться созданием передачи, посвященной эмигрантам и их культуре.

По его словам, он даже придумал название своего проекта – "Дым Отечества". В нем Александр рассказывал бы о выдающихся культурных деятелях, которые покинули Россию в разные годы из-за политических событий. 

"Имен можно набрать сотню, если не две. Я считаю, что это было бы замечательно – на русском языке для русского народа, потому что большинство людей уверены, что в эмиграции живут предатели. Это так смешно", – сказал ведущий.

Васильев заявил, что часть российской интеллигенции, конечно, не считает беглых знаменитостей предателями. Однако масса народа России придерживается именно такого мнения. С ним была не согласна ведущая, которая отметила, что за такое представление о российских гражданах эмигрантов и не любят.

Ранее Александр Васильев предрек России смену рас и религий.

Источник: Telegram

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