Похороны Краско пришлось экстренно перенести: что случилось

Похороны Краско пришлось экстренно перенести: что случилось
Фото: АГН "Москва"
Знаменитость упокоится рядом со своим сыном

В понедельник, 11 августа, в Москве было запланировано прощание с народным артистом России Иваном Краско. Ожидалось, что поклонники, родственники, коллеги и друзья смогут проводить актера в последний путь в Театре имени Комиссаржевской, но церемонию пришлось экстренно перенести. Теперь новая дата прощания – 13 августа.

Сообщается, что такое решение принято из-за просьбы дочери Краско, которая не успевала приехать к понедельнику из Польши. Она обращалась лично к худруку театра Виктору Минкову, который занимается организацией церемонии. 

Известно, что на собственные похороны у Ивана Краско были большие планы. Он хотел, чтобы его погребли в военно-морской форме рядом с сыном на Комаровском кладбище. Актер Андрей Краско скончался 19 лет назад от сердечной недостаточности.

Напомним, артиста не стало 9 августа. Он умер после продолжительной борьбы с болезнью – инсультом и онкологией. За жизнь Краско несколько дней боролись врачи. Незадолго до кончины его собирались отправить в хоспис.

Источник: NEWS.RU

"Мрачный фарс": на Западе сделали болезненное признание из-за России

Все больше экспертов понимают, к чему идет дело

В Азербайджане взвыли из-за удара возмездия России

Отношения между двумя странами накалены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей