Похороны Краско пришлось экстренно перенести: что случилось

Знаменитость упокоится рядом со своим сыном

В понедельник, 11 августа, в Москве было запланировано прощание с народным артистом России Иваном Краско. Ожидалось, что поклонники, родственники, коллеги и друзья смогут проводить актера в последний путь в Театре имени Комиссаржевской, но церемонию пришлось экстренно перенести. Теперь новая дата прощания – 13 августа.

Сообщается, что такое решение принято из-за просьбы дочери Краско, которая не успевала приехать к понедельнику из Польши. Она обращалась лично к худруку театра Виктору Минкову, который занимается организацией церемонии.

Известно, что на собственные похороны у Ивана Краско были большие планы. Он хотел, чтобы его погребли в военно-морской форме рядом с сыном на Комаровском кладбище. Актер Андрей Краско скончался 19 лет назад от сердечной недостаточности.

Напомним, артиста не стало 9 августа. Он умер после продолжительной борьбы с болезнью – инсультом и онкологией. За жизнь Краско несколько дней боролись врачи. Незадолго до кончины его собирались отправить в хоспис.