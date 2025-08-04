Советскую легенду Ивана Краско могу отправить в хоспис

Советскую легенду хотят отправить в хоспис
Иван Краско с бывшей женой. Фото: соцсети
Состояние знаменитости оставляет желать лучшего

Ивана Краско, которому уже 94 года, могут перевести в хоспис. Об этом в беседе с журналистами рассказали близкие советской легенды. Сейчас артист находится в больнице, его состояние тяжелое. Сообщается, что у него онкология, и врачи подыскивают место, где он мог бы находиться под постоянным медицинским наблюдением.

Директор звезды Вячеслав Смородинов сказал, что точных данных о его здоровье пока нет. Ранее за актером ухаживали наследники, но теперь ему может потребоваться круглосуточный медицинский уход. Рассматриваются варианты отправить знаменитость в хоспис или Дом ветеранов.

Директор пожилого артиста уточнил, что тот почти ничего не видит и слышит с перебоями. Врачи планируют провести дополнительное обследование.

За последние годы пожилой любимец публики пережил ковид, инфаркт и два микроинсульта. Сейчас он не может есть самостоятельно из-за проблем с пищеварением – питание идет через зонд. Артист находится в реанимации. Его родные отмечают, что в случае операции наркоз может оказаться для него слишком тяжелым испытанием.

К слову, ранее артист Козловский рассказал об алкоголизме.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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