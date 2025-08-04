Любимец публики решил быть откровенным

Бывший незалежный вояка, украинский певец Виталий Козловский рассказал, что официально покинул ряды армии. Артист дал интервью местным СМИ, в котором подтвердил свой уход из одной из бригад ВСУ, где он проходил службу с 2023 года.

После возвращения из зоны боевых действий в Сумской области, по словам знаменитости, его психологическое состояние ухудшилось. Он признался, что начал злоупотреблять алкоголем, что со временем переросло в серьезную зависимость.

Артист честно признался, что его внешний вид и эмоциональное состояние резко изменились в худшую сторону. Наступил момент, когда он больше не мог справиться с внутренним напряжением. Об алкогольной зависимости артист говорит в прошедшем времени, вероятно, ему все-таки удалось справиться с пагубной привычкой.

Ранее стало известно о гибели украинского актера Юрия Фелипенко, известного по сериалу "Возвращение Мухтара". Он участвовал в боевых действиях на стороне всушников и был ликвидирован в результате удара дрона по командному пункту.