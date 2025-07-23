Выводили деньги россиян: что известно про скандал с пенсиями и "Почтой России"

К компании появились вопросы у регулирующих органов

Счетная Палата взялась за проверку "Почты России" в отношении пенсионных выплат. После аудита деятельности оператора выяснилось, что деньги, предназначенные для передачи россиянам, размещались в банках для получения дохода. Все это происходило в период с 2020 по текущий года.

За указанный срок в СФР выявили 136 нарушений со сроками доставок пенсионных начислений. Задержки фиксировались на 1-20 дней. По заявлению фонда, вероятно, это связано с тем, что "Почта России" намеренно держала деньги на банковских счетах, чтобы успеть получить больше дохода по вкладам.

Согласно отчету Счетной Палаты, также оператор делал странные взносы в благотворительность, хотя мог потратить эти деньги на развитие своей инфраструктуры и покрытие долгов. Так стало известно, что около 1,5 млрд рублей ушли в сторонние благотворительные организации. При этом 600 млн рублей "Почта России" потратила, чтобы продвигать свою компанию в медиа и соцсетях.

Организация, в свою очередь, утверждает, что порядка 98,9% пенсий россияне получают в назначенный срок, а задержки были связаны с особенностями выплат денег в условиях новогодних праздников – некоторые структуры ЦБ, кредитные организации и отделения СФР в эти дни не работали.