Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Певец отказался от некоторых выплат, положенных по возрасту

Лев Лещенко оказался одним из немногих артистов, кто не жалуется на размер пенсионных выплат от государства. По его словам, сейчас ему ежемесячно начисляют около 30 тысяч рублей, и эти деньги он считает хорошими.

Знаменитость рассказал, что повышенные выплаты ему положены за звание народного артиста РСФСР и полного кавалера ордена "За заслуги перед отечеством", но в целом он претендовать на более внушительные пенсионные начисления.

"Я в свое время отказался от лишних выплат, которые мне положены по возрасту. Почему? Да потому что как-то неудобно получать деньги, если знаешь, что кому-то они больше нужны", – сказал Лещенко.

Артист отметил, что сейчас всю свою пенсию он откладывает, поскольку особой нужды в ней нет. Его основной заработок складывается из выступлений и прочих гонораров. И когда придет время, накопления Лещенко, вероятно, потратит на путешествия.