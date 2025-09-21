Актриса Тамара Семина пожаловалась на нищету

Курс рубля
Тамара Семина рассказала, что, несмотря на свой статус народной артистки, она не может похвастаться достойным уровнем жизни. По ее словам, размер пенсионных выплат в стране оставляет желать лучшего.
"Давно пора повысить пенсии артистам. Я вот народная артистка, я нищая", – заявила она.
Актриса отметила, что невысокий размер выплат не только у работников театра и кино, но также и эстрадных артистов. По сути она считает, что государство бросило многих специалистов творческих профессий.
Семина указала, что у нее никто не интересуется ее уровнем жизни и не пытается помочь, хотя пожилые люди нуждаются в особом внимании и заботе. Вместо этого им приходится довольствоваться "копеечной" пенсией.
До этого артистка жаловалась, что, несмотря на надбавку в 30 тысяч рублей, получает оскорбительные по размеру выплаты. По ее словам, приемлемой суммой для жизни было хотя бы 100 тысяч рублей в месяц, но рассчитывать на такие деньги в России не приходится.
