Актриса Тамара Семина пожаловалась на нищету

Актриса Тамара Семина пожаловалась на нищету
Фото: АГН "Москва"
Знаменитости не хватает средств от государства на покрытие своих нужд

Тамара Семина рассказала, что, несмотря на свой статус народной артистки, она не может похвастаться достойным уровнем жизни. По ее словам, размер пенсионных выплат в стране оставляет желать лучшего. 

"Давно пора повысить пенсии артистам. Я вот народная артистка, я нищая", – заявила она.

Актриса отметила, что невысокий размер выплат не только у работников театра и кино, но также и эстрадных артистов. По сути она считает, что государство бросило многих специалистов творческих профессий.

Семина указала, что у нее никто не интересуется ее уровнем жизни и не пытается помочь, хотя пожилые люди нуждаются в особом внимании и заботе. Вместо этого им приходится довольствоваться "копеечной" пенсией.

До этого артистка жаловалась, что, несмотря на надбавку в 30 тысяч рублей, получает оскорбительные по размеру выплаты. По ее словам, приемлемой суммой для жизни было хотя бы 100 тысяч рублей в месяц, но рассчитывать на такие деньги в России не приходится.

Источник: Абзац

В США жестко осадили Келлога после сказанной о России глупости

Политик выпал из реальности

Союзники Украины разработали новый план против России

Западные страны придумали альтернативу расширению НАТО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей