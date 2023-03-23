"Это оскорбление!": известная советская актриса оплевала Россию

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Звезда "Вечного зова" Тамара Семина утверждает, что жизнь артистов в России ужасна – эти люди являются самыми нищими в богатейшей стране. Она утверждает, что, несмотря на звание Народной артистки РСФСР, за которое положена прибавка в 30 тыс рублей, получает от государства копейки.
"Я даже не хочу озвучивать сумму, которая мне приходит. Это оскорбление!", – утверждает она.
Артистка напомнила, что 65 лет жизни она посвятила кинематографу. И каждая роль, по ее словам, была прекрасной актерской работой. И сейчас нужно поднимать тревогу из-за того, что после всех заслуг она получает так мало. Терпимый размер пенсии для нее – в районе 100 тысяч рублей. Меньшая сумма была бы оскорбительной.
Тамара Семина утверждает, что в других странах ее ценили и носили на руках, а как только она возвращалась в Россию, то получала "по мордам". Но уезжать актриса никогда не хотела, поскольку является патриоткой. Плюс уезжать из страны не разрешали власти.
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